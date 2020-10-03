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03 октября 20:30
автор: Виктор Шарафудинов

Бывший тренер «Клипперс» Риверс возглавил «Филадельфию»

Детали соглашения не разглашаются.

Клуб НБА «Филадельфия 76» на своем официальном сайте объявил о назначении 58-летнего Дока Риверса на должность главного тренера команда.

Условия соглашения не разглашаются, поскольку такова политика клуба.

В 2008 году Риверс привел к чемпионскому титулу «Бостон Селтик», а в семи прошлых сезонах работал с «Лос-Анджелес Клипперс».

«Мы рады приветствовать Дока Риверса в качестве нового главного тренера «Севенти Сиксерс», – заявил генеральный менеджер «Филадельфии» Элтон Бранд. – Док является одним из самых уважаемых тренеров в НБА. Я верю, что он сможет реализовать наш потенциал в борьбе за чемпионский титул».

В сезоне-2019/20 «Филадельфия» заняла шестое место в Восточной конференции, а затем уступила во втором раунде плей-офф «Майами» (1-4).

«Клипперс» под руководством Риверса вышли в полуфинал Западной конференции, где уступили «Денверу» (3-4).

источник: БК «Филадельфия Севенти Сиксерс»
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Бывший тренер «Клипперс» Риверс возглавил «Филадельфию»
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