Бывший тренер «Клипперс» Риверс возглавил «Филадельфию»

Клуб НБА «Филадельфия 76» на своем официальном сайте объявил о назначении 58-летнего Дока Риверса на должность главного тренера команда.

Условия соглашения не разглашаются, поскольку такова политика клуба.

В 2008 году Риверс привел к чемпионскому титулу «Бостон Селтик», а в семи прошлых сезонах работал с «Лос-Анджелес Клипперс».

«Мы рады приветствовать Дока Риверса в качестве нового главного тренера «Севенти Сиксерс», – заявил генеральный менеджер «Филадельфии» Элтон Бранд. – Док является одним из самых уважаемых тренеров в НБА. Я верю, что он сможет реализовать наш потенциал в борьбе за чемпионский титул».

В сезоне-2019/20 «Филадельфия» заняла шестое место в Восточной конференции, а затем уступила во втором раунде плей-офф «Майами» (1-4).