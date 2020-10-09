«Зенит» одержал победу над «Барселоной»

Матч второго тура регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – «Барселона» (Испания) завершился со счетом 74:70 (16:19, 19:19, 19:17, 20:15).

Американский форвард хозяев Алекс Пойтресс сделал дабл-дабл (16 очков и 11 подборов). Вдобавок 16 очков набрал атакующий защитник Билли Бэрон.

В составе «Барселоны» 14 очков набрал тяжелый форвард Никола Миротич.

У «Зенита» две победы в двух матчах турнира. 1 октября команда Хавьера Паскуаля обыграла в гостях «Анадолу Эфес» (73:69).

«Барселона» в первом туре одержала домашнюю победу над ЦСКА (76:66).