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09 октября 21:58
автор: Виктор Шарафудинов

«Зенит» одержал победу над «Барселоной»

1 октября петербургский клуб стартовал в Евролиге, одолев в гостях турецкий «Анадолу Эфес».

Матч второго тура регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – «Барселона» (Испания) завершился со счетом 74:70 (16:19, 19:19, 19:17, 20:15).

Американский форвард хозяев Алекс Пойтресс сделал дабл-дабл (16 очков и 11 подборов). Вдобавок 16 очков набрал атакующий защитник Билли Бэрон.

В составе «Барселоны» 14 очков набрал тяжелый форвард Никола Миротич.

У «Зенита» две победы в двух матчах турнира. 1 октября команда Хавьера Паскуаля обыграла в гостях «Анадолу Эфес» (73:69).

«Барселона» в первом туре одержала домашнюю победу над ЦСКА (76:66).

Напомним, что в Санкт-Петербург не смог приехать главный тренер сине-гранатовых Шарунас Ясикявичюс и его помощник Дарюс Масколюнас. Литовцы заразились коронавирусом.

На 13 октября запланированы матчи «Баскония» – «Зенит» и «Валенсия» – «Барселона».

источник: «Советский спорт»
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