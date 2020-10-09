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09 октября 23:09
автор: Виктор Шарафудинов

Хавьер Паскуаль: Матч «Зенита» против «Барселоны» был одним из самых необычных в моей карьере

Петербургский клуб стартовал в Евролиге с двух побед.

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал домашнюю победу своей команды в домашнем матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги против «Барселоны» (74:70).

«Это был один из самых необычных матчей в моей карьере, – цитирует спресс-конференцию Паскуаля «РИА Новости». – Перед матчем у нас были непростые 12 часов. Мы потеряли четырех игроков из-за коронавируса. Было тяжело подбирать состав. Не получилось даже отдохнуть после утренней тренировки. Мы постоянно были в напряжении: ждали результатов тестов, ждали начала матча. Из-за этого на первых минутах были сами не свои, совершали много потерь. Здорово, что, несмотря на это, нам удалось следовать плану на игру. Мы смогли поменять ритм в четвертой четверти и добиться победы.

У нас впереди сложный календарь и всего 10 человек в ростере, надеемся, что получится подключить к тренировкам Диму Хвостова».

С 2008 по 2016 годы Паскуаль тренировал «Барселону». В 2010-м он привел сине-гранатовых к победе в Евролиге.

источник: «РИА Новости»
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