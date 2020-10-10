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10 октября 14:46
автор: Виктор Шарафудинов

ЦСКА разгромил «Автодор» с разницей в 34 очка

В трех матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ армейцы одержали две победы, а у саратовской команды два поражения в двух играх.

Встреча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА – «Автодор» завершилась с результатом 100:66 (22:18, 35:18, 15:17, 28:13).

Тяжелый форвард московского клуба Андрей Лопатин стал самым результативным игроком встречи, набрав 20 очков. У легкого форварда Уилла Клайберна – 18.

В составе «Автодора» лучший показатель набранных очков у разыгрывающего защитника Нейта Мейсона – 15.

14 октября саратовская команда примет дома таллиннский «Калев».

ЦСКА следующий матч в единой Лиге ВТБ проведет 19 октября – на своей площадке против «Зенита».

источник: «Советский спорт»
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