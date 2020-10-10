ЦСКА разгромил «Автодор» с разницей в 34 очка

Встреча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА – «Автодор» завершилась с результатом 100:66 (22:18, 35:18, 15:17, 28:13).
Тяжелый форвард московского клуба Андрей Лопатин стал самым результативным игроком встречи, набрав 20 очков. У легкого форварда Уилла Клайберна – 18.
В составе «Автодора» лучший показатель набранных очков у разыгрывающего защитника Нейта Мейсона – 15.
14 октября саратовская команда примет дома таллиннский «Калев».
ЦСКА следующий матч в единой Лиге ВТБ проведет 19 октября – на своей площадке против «Зенита».