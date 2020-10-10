«Нижний Новгород» обыграл «Зелену-Гуру»

«Нижний Новгород» на своей площадке обыграл польский клуб «Зелена-Гура» со счетом 100:93 (24:31, 25:18, 27:23, 24:21).

Легкий форвард хозяев Антон Астапкович стал самым результативным игроком матча, набрав 25 очков.

Датский атакующий защитник гостей Габриэль Лундберг записал себе в статистику 24 очка.

«Нижний Новгород» стартовал в регулярном чемпионате с домашней победы над «Химками» (96:85, 23 сентября). 18 октября команда Зорана Лукича сыграет на выезде с «Локомотивом-Кубань».

«Зелена-Гура» потерпела три поражения в трех матчах. 13 октября польский клуб встретится на выезде с «Пармой».