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10 октября 19:19
автор: Виктор Шарафудинов

«Зенит» подтвердил еще два случая заражения коронавирусом у своих игроков

Вчера 9 октября петербургский клуб обыграл в Евролиге «Барселону».

БК «Зенит» подтвердил еще два случая заражения коронавирусом в команде Хавьера Паскуаля.

Вот, что сказано в заявлении пресс-службы клуба:

«В результате ежедневного тестирования основной команды 9 октября перед матчем с БК «Барселоной» были выявлены положительные результаты теста ПЦР (COVID-19) у игроков основной команды Владислава Трушкина и Артураса Гудайтиса.

Сразу после получения информации о результатах эти игроки были отстранены от участия в матче с испанской командой и изолированы. В данный момент находятся под наблюдением врачей, в ближайшее время им будет сделан повторный тест для подтверждения диагноза.

Таким образом, на данный момент у «Зенита» из-за положительных тестов на COVID-19 находятся на карантине 4 игрока основного состава – Артурас Гудайтис, Владислав Трушкин, Остин Холлинз, Антон Пушков – и массажист Андрей Козлов».

В двух стартовых матчах регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» одержал две победы, обыграв на выезде «Анадолу Эфес» и «Барселону» на своей площадке.

13 и 15 октября петербургская команда должна сыграть в Испании с «Басконией» и «Валенсией».

источник: БК «Зенит»
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