«Зенит» подтвердил еще два случая заражения коронавирусом у своих игроков

БК «Зенит» подтвердил еще два случая заражения коронавирусом в команде Хавьера Паскуаля.

Вот, что сказано в заявлении пресс-службы клуба:

«В результате ежедневного тестирования основной команды 9 октября перед матчем с БК «Барселоной» были выявлены положительные результаты теста ПЦР (COVID-19) у игроков основной команды Владислава Трушкина и Артураса Гудайтиса.

Сразу после получения информации о результатах эти игроки были отстранены от участия в матче с испанской командой и изолированы. В данный момент находятся под наблюдением врачей, в ближайшее время им будет сделан повторный тест для подтверждения диагноза.

Таким образом, на данный момент у «Зенита» из-за положительных тестов на COVID-19 находятся на карантине 4 игрока основного состава – Артурас Гудайтис, Владислав Трушкин, Остин Холлинз, Антон Пушков – и массажист Андрей Козлов».