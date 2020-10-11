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11 октября 00:30

Римас Куртинайтис: Сложно играть матч Евролиги вшестером

Главный тренер БК «Химки» прокомментировал поражение в матче против «Жальгириса» (70:84).

- Не хочу искать никаких оправданий, но у этого поражения есть объективные причины. Сложно играть матч Евролиги вшестером, причем неважно, в гостях или дома, и это большая проблема. Наши игроки сыграли на максимуме. Ждем возвращения в строй травмированных, а также тех, кто переболел коронавирусом.

Сегодня нам пришлось подключать Влада Одинокова, игрока из третьей команды. Он большой молодец, проявил характер и сыграл, как смог. Мне хотелось от него большего, чтобы он сыграл получше. Вероятно, он сделал самый большой скачок в Европе, потому что еще в прошлом году играл в нашей третьей команде, а теперь выступает в Евролиге, - передает слова Куртинайтиса пресс-служба «Химок».

Отметим, что в этом матче подмосковной команде не смогли помочь Швед (травма), Йович (травма), Тимма, Мики, Воронов, Монро и Барашков (все - коронавирус).

Самым полезным игроком встречи стал Йонас Жеребко, на счету которого 23 очка, 12 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

Добавим, что поражение стало для «Химок» вторым кряду на старте нового сезона Евролиги: в первом туре российский клуб уступил «Панатинаикосу» (76:78). В следующем матче подмосковная команда на выезде сыграет с «Реалом».

источник: БК «Химки»
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