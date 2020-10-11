«Зенит» ушел на карантин. У шести игроков подтвердился коронавирус

Официальный сайт БК «Зенит» сообщил о том, что вся команда ушла на карантин.

Вот, что сказано в сообщении пресс-службы петербургского клуба:

«Очередное тестирование методом ПЦР на COVID-19 выявило положительные тесты еще у 2 игроков и 3 тренеров основной команды. Остальная часть команды будет проходить ПЦР-обследование ежедневно.

В виду сложившейся ситуации тренировочный процесс основной команды приостановлен во избежание дальнейшего распространения вирусной инфекции. Все тренеры и игроки изолированы и находятся под наблюдением медицинского штаба.

Таким образом, в настоящий момент в основной команде Клуба положительные результаты на наличие COVID-19 у 6 игроков, 3 тренеров и 1 массажиста. Все они находятся в удовлетворительном состоянии».