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11 октября 18:33
автор: Виктор Шарафудинов

«Зенит» ушел на карантин. У шести игроков подтвердился коронавирус

На следующей неделе петербургская команда должна была провести два матча в Испании.

Официальный сайт БК «Зенит» сообщил о том, что вся команда ушла на карантин.

Вот, что сказано в сообщении пресс-службы петербургского клуба:

«Очередное тестирование методом ПЦР на COVID-19 выявило положительные тесты еще у 2 игроков и 3 тренеров основной команды. Остальная часть команды будет проходить ПЦР-обследование ежедневно.

В виду сложившейся ситуации тренировочный процесс основной команды приостановлен во избежание дальнейшего распространения вирусной инфекции. Все тренеры и игроки изолированы и находятся под наблюдением медицинского штаба.

Таким образом, в настоящий момент в основной команде Клуба положительные результаты на наличие COVID-19 у 6 игроков, 3 тренеров и 1 массажиста. Все они находятся в удовлетворительном состоянии».

13 и 15 октября команда Хавьера Паскуаля должна была провести в Испании два матча регулярного чемпионата Евролиги против «Басконии» и «Валенсии».

источник: БК «Зенит»
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