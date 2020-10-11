ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
11 октября 18:46
автор: Виктор Шарафудинов

«Химки» и «Зенит» просят Евролигу перенести их следующие матчи

Петербургская команда уже официально ушла на карантин.

Российские баскетбольные клубы «Химки» и «Зенит» направили в Евролигу письма с просьбами перенести матчи следующего третьего тура.

13 октября «Зенит» должен сыграть в гостях против «Басконии», а «Химки» 14 октября должны встретится в Мадриде с другой испанской командой «Реалом».

Об этом сообщает Телеграм-канал «Перехват», ссылаясь на публикацию инсайдера Эмилиано Карчиа в твиттере.

Сегодня «Зенит» объявил о том, что вся команда петербургского клуба ушла на карантин. Коронавирус у шести игроков, трех тренеров и массажиста.

источник: Телеграм-канал «Перехват»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Кроссовер Toyota RAV4 стал бестселлером марки в России по итогам сентябряAmazon получил первый электрический RivianУланбеков сообщил, с кем бы хотел провести бой под эгидой UFCБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летЛипницкая показала свою маленькую дочь с редким именемТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика