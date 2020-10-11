«Химки» и «Зенит» просят Евролигу перенести их следующие матчи

Российские баскетбольные клубы «Химки» и «Зенит» направили в Евролигу письма с просьбами перенести матчи следующего третьего тура.

13 октября «Зенит» должен сыграть в гостях против «Басконии», а «Химки» 14 октября должны встретится в Мадриде с другой испанской командой «Реалом».

Об этом сообщает Телеграм-канал «Перехват», ссылаясь на публикацию инсайдера Эмилиано Карчиа в твиттере.

Сегодня «Зенит» объявил о том, что вся команда петербургского клуба ушла на карантин. Коронавирус у шести игроков, трех тренеров и массажиста.