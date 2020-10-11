Главный тренер и еще четыре баскетболиста «Зенита» заразились коронавирусом

Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, к уже ранее озвученным положительным результатам у Артураса Гудайтиса, Антона Пушкова, Владислава Трушкина, Остина Холлинза и массажиста Андрея Козлова добавились Матеуш Понитка, Игорь Вольхин, Билл Барон, Кевин Пангос и представители тренерского штаба - Хави Паскуаль, Инъиго Зорзано, Сергей Вознюк, Ярослав Яловчук.

Как отмечается, все игроки и тренерский штаб изолированы и находятся под постоянным контролем медицинского штаба, а Единая Лига ВТБ и Евролига извещены о чрезвычайной ситуации, сложившейся в основной команде.

Таким образом, в настоящий момент в основной команде «Зенита» положительные результаты на наличие Covid-19 у восьми игроков, четырех тренеров и одного массажиста.

Ранее ффициальный сайт БК «Зенит» сообщил о том, что вся команда ушла на карантин.