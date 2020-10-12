Леброн Джеймс: Я обещал, что верну «Лейкерс» туда, где они должны быть

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился эмоциями после победы в финале НБА над «Майами».

«Я обещал, что верну «Лейкерс» туда, где они должны быть. Спасибо тренерскому штабу и партнерам по команде. Мы заслужили уважение.

Играть с Энтони Дэвисом было легко. Мы старались быть лучшими друг для друга как на паркете, так и вне его.

После семи лет в Кливленде я чувствовал, что как будто оказался в яме и мне нужна помощь. То же самое я увидел в Энтони. Для меня важно, что он мне доверился, и я смог оправдать его доверие», — сказал Джеймс на церемонии награждения.

Напомним, клуб из Лос-Анджелеса выиграл финальную серию у «Майами» со счетом 4-2 и в 17-й раз в истории стал чемпионом ассоциации. По количеству титулов »Лейкерс» сравнялись с рекордсменом - «Бостоном».