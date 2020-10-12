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12 октября 09:20
автор: Юрий Нечаев

Дэвис посвятил победу «Лейкерс» в чемпионате НБА Брайанту

Последний раз клуб из Лос-Анджелеса выигрывал трофей в 2010 году.

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис посвятил победу в чемпионате НБА погибшему в январе Кобе Брайанту.

«После этой трагедии все мы хотели сделать это для него. И мы его не подвели. Я знаю, что он смотрит на нас и гордится нами. Я знаю, что Ванесса (жена Брайанта) гордится нами. Это многое для нас значит. Он был старшим братом для всех нас, и мы сделали это для него», - сказал Дэвис после шестого матча серии.

Напомним, сегодня «Лейкерс» обыграли «Майами» в шестом матче серии финала НБА со счетом 106:93 и в 17-й раз в истории стали чемпионами ассоциации.

Добавим, что Брайант выступал за «Лейкерс» с 1996 по 2016 года. Защитник вместе с командой пять раз становился чемпионом НБА.

Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета.

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