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12 октября 11:27
автор: Юрий Нечаев

Тренер «Лейкерс»: Леброн - величайший игрок, которого когда-либо видела баскетбольная вселенная

Клуб из Лос-Анджелеса спустя 10 лет стал чемпионом НБА.

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель после победы в чемпионате НБА назвал нападающего Леброна Джеймса величайшим игроком в истории баскетбола.

«Я всегда верил в Леброна. Он величайший игрок, которого когда-либо видела баскетбольная вселенная. Тренируя его, можно увидеть весь его ум, его изменения, то, как он ведет команду. Он был великолепен на протяжении всего сезона, и я не смогу сказать о нем достаточно хороших слов», - цитирует наставника пресс-служба НБА.

Напомним, клуб из Лос-Анджелеса выиграл финальную серию у «Майами» со счетом 4-2 и в 17-й раз в истории стал чемпионом ассоциации. По количеству титулов »Лейкерс» сравнялись с рекордсменом - «Бостоном».

Леброн был признан самым ценным игроком финала.

35-летний Джеймс стал четырехкратным чемпионом НБА. Каждый раз американец признавался MVP финальной серии. Чаще Леброна награду получал только Майкл Джордан (6).

источник: Национальная Баскетбольная Ассоциация (НБА)
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