На стенах СДЮШОР в Челябинске появилось изображение Брайанта (фото)

Изображение бывшего защитника «Лейкерс» Кобе Брайанта появилось на стенах СДЮШОР №8 в Челябинске.

На стенах СДЮСШОР #8 по баскетболу в Челябинске



Аккурат к завершению финала



Гордость pic.twitter.com/1kK1Mp6brq — Семён Галькевич (@galkevich32) October 12, 2020

Сегодня «Лейкерс» обыграли «Майами» в шестом матче серии финала НБА со счетом 106:93 и в 17-й раз в истории стали чемпионами ассоциации.

Брайант выступал за клуб из Лос-Анджелеса с 1996 по 2016 года. Защитник вместе с командой пять раз становился чемпионом НБА.