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12 октября 13:21
автор: Юрий Нечаев

На стенах СДЮШОР в Челябинске появилось изображение Брайанта (фото)

Сегодня «Лейкерс» стали чемпионами НБА.

Изображение бывшего защитника «Лейкерс» Кобе Брайанта появилось на стенах СДЮШОР №8 в Челябинске.

Сегодня «Лейкерс» обыграли «Майами» в шестом матче серии финала НБА со счетом 106:93 и в 17-й раз в истории стали чемпионами ассоциации.

Брайант выступал за клуб из Лос-Анджелеса с 1996 по 2016 года. Защитник вместе с командой пять раз становился чемпионом НБА.

Кобе погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета.

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