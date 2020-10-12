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12 октября 19:33
автор: Виктор Шарафудинов

«Химки» сыграют в Испании с «Реалом» и «Басконией» тем же составом, что и против «Жальгириса»

Евролига отклонила просьбу о переносе игр.

БК «Химки» все-таки отправится в Испанию на матчи регулярного чемпионата Евролиги против «Реала» и «Басконии».

«РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу клуба сообщает, что Римас Куртинайтис будет использовать тот же состав, что и игре против литовского «Жальгириса» на минувшей неделе (поражение 70:84 дома 10 октября).

В субботу в заявку «Химок» были включены восемь игроков (Сергей Карасев, Вячеслав Зайцев, Егор Вяльцев, Сергей Моня, Девин Букер, Йонас Жеребко, Дайрис Бертанс, Владислав Одиноков). Бернтанс при этом вообще не выходил на паркет.

Этот список в лучшем случае дополнят лишь один или двое молодых баскетболистов.

Евролига ранее отказала «Химкам» и «Зениту», который всей командой ушел на карантин, в переносе их ближайших игр.

Напомним, что положительные тесты на COVID-19 в «Химках» сдали Янис Тимма, Джордан Мики, Грег Монро, Евгений Воронов и Максим Барашков. Из-за травм не могут играть Алексей Швед, Стефан Йович и Андрей Десятников, а Эррик Макколлум не прибыл в расположение команды.

На 14 октября запланирован матч «Реал» – «Химки». 16 октября команда Куртинайтиса должна сыграть в гостях с «Басконией».

источник: «РИА Новости»
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