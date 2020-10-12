«Химки» сыграют в Испании с «Реалом» и «Басконией» тем же составом, что и против «Жальгириса»

БК «Химки» все-таки отправится в Испанию на матчи регулярного чемпионата Евролиги против «Реала» и «Басконии».

«РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу клуба сообщает, что Римас Куртинайтис будет использовать тот же состав, что и игре против литовского «Жальгириса» на минувшей неделе (поражение 70:84 дома 10 октября).

В субботу в заявку «Химок» были включены восемь игроков (Сергей Карасев, Вячеслав Зайцев, Егор Вяльцев, Сергей Моня, Девин Букер, Йонас Жеребко, Дайрис Бертанс, Владислав Одиноков). Бернтанс при этом вообще не выходил на паркет.

Этот список в лучшем случае дополнят лишь один или двое молодых баскетболистов.

Евролига ранее отказала «Химкам» и «Зениту», который всей командой ушел на карантин, в переносе их ближайших игр.