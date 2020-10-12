«Зенит» не полетел в Испанию. Команде грозят два технических поражения в Евролиге

БК «Зенит» не вылетел в Испанию на два матча Евролиги. Теперь петербургскую команду, скорее всего, ждут два технических поражения.

Телеграм-канал «Перехват», ссылаясь на Sportando, сообщает, что российский клуб пока не получил ответа от организаторов турнира на свою просьбу перенести игры.

В регламенте Евролиги сказано, что если нет никаких правительственных ограничений, а команда просто не может собрать 8 игроков, ее ждет техническое решение 0:20. С этим пунктом перед началом сезона согласились все клубы.

В настоящий момент в основной команде «Зенита» положительные результаты на наличие Covid-19 у восьми игроков, четырех тренеров и одного массажиста. Петербуржцы официально ушли на карантин.

Напомним, что в Евролиге «Зенит» стартовал с двух побед, обыграв на выезде «Анадолу Эфес» и одолев дома «Барселону».