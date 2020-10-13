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13 октября 01:00
автор: Виктор Шарафудинов

Евролига официально отменила два матча «Зенита» в Испании

13 октября петербургская команда должна была сыграть с «Басконией», а 15 октября – с «Валенсией».

Официальный сайт Евролиги сообщил об отмене матчей третьего и четвертого туров регулярного чемпионата «Баскония» – «Зенит» и «Валенсия» – «Зенит».

Причина в том, что из-за распространения коронавируса в команде Хавьера Паскуаля «Зенит» не смог представить список из восьми баскетболистов, готовых сыграть в Испании.

Окончательное решение по отмененным играм примет дисциплинарный комитет, ориентируясь на специальный регламент, который был принят накануне нынешнего сезона в связи с пандемией коронавируса. «Зениту» грозят два технических поражения 0:20.

В настоящий момент в основной команде «Зенита» положительные результаты на наличие Covid-19 у восьми игроков, четырех тренеров и одного массажиста. Петербуржцы официально ушли на карантин.

Напомним, что в Евролиге «Зенит» стартовал с двух побед, обыграв на выезде «Анадолу Эфес» и одолев дома «Барселону».

источник: Евролига
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