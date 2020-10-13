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13 октября 15:40
автор: Юрий Нечаев

Матч ЦСКА - «Зенит» перенесен на неопределенный срок

Игра была запланирована на 19 октября.

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА - «Зенит» перенесен из-за коронавируса в санкт-петербургском клубе.

Пресс-служба красно-синих сообщает, что новая дата проведения встречи пока не определена.

Добавим, что «Зенит» на старте сезона выиграл четыре матча из четырех.

В активе ЦСКА три победы и одно поражение.

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