Матч ЦСКА - «Зенит» перенесен на неопределенный срок

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА - «Зенит» перенесен из-за коронавируса в санкт-петербургском клубе.

Пресс-служба красно-синих сообщает, что новая дата проведения встречи пока не определена.

⚡️ Матч ЦСКА – «Зенит» перенесен



В связи с ситуацией, вызванной COVID-19, матч между нашей командой и @zenitbasket, который должен был пройти 19 октября 2020 года, перенесен на неопределенный срок.#CSKAbasket pic.twitter.com/U5GPsXHnsC — CSKA Moscow (@cskabasket) October 13, 2020

Добавим, что «Зенит» на старте сезона выиграл четыре матча из четырех.