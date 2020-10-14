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14 октября 12:19
автор: Юрий Нечаев

Куртинайтис - перед матчем с «Реалом»: У нас нет половины состава, но отговорки «Химкам» не нужны

Встреча состоится 14 октября.

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги против мадридского «Реала».

«В Евролиге «Реал» начал не очень хорошо, зато в последних играх чемпионата Испании выглядел здорово. Команда все также быстро играет, атакует в раннем нападении. Нас же больше заботят свои проблемы. Мы вынуждены были подтянуть трех игроков молодежного состава, а те, кто есть из основы, уже имеют микроповреждения. Мое главное опасение в том, что мы можем получить травмы из-за перегрузки игроков, которых некем заменить. Нет половины состава, но нам отговорки не нужны. Отдадим все силы и в ближайшей игре», - цитирует наставника пресс-служба клуба.

Напомним, оба сегодняшних соперника неудачно начали новый сезон Евролиги, потерпев по два поражения в двух матчах.

Встреча «Реал» - «Химки» состоится сегодня, 14 октября. Игра в Мадриде начнется в 22:00 мск.

источник: БК «Химки»
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