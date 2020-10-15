Гендиректор «Зенита»: Мы получили технические поражения, но это единственно возможное решение

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал решение Евролиги наказать клуб техническими поражениями за неявку на матчи против «Басконии» и «Валенсии».

«Решение Евролиги печальное, но мы его ожидали, потому что нам известен регламент, – рассказал Церковный в эфире телеканала «Матч ТВ». – Правила едины для всех, мы попали под санкции в виде технического поражения за неявку. Решение оптимальное и единственное, которое могло быть. У нас в считанные дни один за другим начали выбывать игроки. На момент принятия решения было инфицировано 8 игроков, 4 тренера, в том числе главный и тренер по физподготовке, персонал. Игроки, которые не заразились, находились на самоизоляции. Если бы мы приняли решение ехать любыми путями, в том числе молодежью, мы бы могли заразить и соперника, и своих молодых игроков».

Напомним, что «Зенит» стартовал в турнире с двух побед, обыграв в гостях «Анадолу Эфес» и «Барселону» на своей площадке. 22 октября команда Хавьера Паскуаля должна принять в Санкт-Петербурге «Олимпию Милан».