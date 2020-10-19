«Астана» в гостях обыграла «Химки» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ

Кто популярнее — «Спартак» или «Зенит»? Оба непопулярны

Противостояние между Питером и Москвой, между «Зенитом» и «Спартаком» - фундаментальная основа российского футбола. И один из аспектов этого противостояния – вечное выяснение, у кого больше болельщиков.