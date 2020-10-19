«Астана» в гостях обыграла «Химки» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» – «Астана» завершился с результатом 88:89 (22:18, 23:31, 15:24, 28:16).
Самым результативным игроком встречи стал защитник подмосковной команды Девин Букер, набравший 30 очков. У гостей лучшим по данному показателю стал Джеремайя Хилл (22).
Клуб из Казахстана впервые в своей истории обыграл «Химки» в гостях.
Оба коллектива проведут следующие матчи в гостях – 22 октября «Астана» сыграет с «Автодором», четырьмя днями позже Химки встретятся с «Цмоки-Минском».
источник: «Советский спорт»