Евролига перенесла игру «Зенит» – «Милан»

Официальный сайт Евролиги объявил о переносе трех матчей пятого тура.

22 октября не сыграют «Зенит» (Россия) – «Милан» (Италия) и «Альба» (Германия) – «Баскония» (Испания), а 23 октября не выйдут на паркет баскетболисты турецкого «Анадолу Эфес» и французского АСВЕЛа.

Причина в том, что «Зенит», «Альба» и АСВЕЛ обратились в Евролигу с просьбой о переносе игр на более поздний срок, поскольку из-за случаев заражения коронавирусом не могут выставить на матч восемь баскетболистов, как того требует регламент турнира.

В данный момент специальные правила Евролиги позволяют переносить одну игру трижды в том случае, если кто-либо из клубов заранее заявляет о невозможности провести встречу из-за коронавируса.

«Зениту» ранее были засчитаны технические поражения из-за неявки в Испанию на матчи против «Басконии» и «Валенсии» на минувшей неделе.