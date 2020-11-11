«Нижний Новгород» проиграл «Сарагосе» в Лиге чемпионов ФИБА

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов ФИБА испанская «Сарагоса» на своей площадке обыграла российский «Нижний Новгород» с результатом 78:75 (17:16, 26:28, 21:11, 24:20).
В составе хозяев 22 очка набрал Дилан Эннис. У гостей самым результативным игроком стал французский центровой Александр Гаврилович (19 очков).
Обе команды выступают в группе D вместе с венгерским «Фальцо» и польским «Люблином».
У «Сарагосы» две победы после двух встреч. Для «Нижнего Новгорода» матч в Испании стал первым в турнире. 21 ноября российский клуб не смог провести домашнюю встречу против «Фальцо», поскольку венгерская команда не смогла приехать в Россию.
17 ноября «Нижний Новгород» примет «Люблин».