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11 ноября 23:59

«Нижний Новгород» проиграл «Сарагосе» в Лиге чемпионов ФИБА

Российский клуб провел свой первый матч в турнире.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов ФИБА испанская «Сарагоса» на своей площадке обыграла российский «Нижний Новгород» с результатом 78:75 (17:16, 26:28, 21:11, 24:20).

В составе хозяев 22 очка набрал Дилан Эннис. У гостей самым результативным игроком стал французский центровой Александр Гаврилович (19 очков).

Обе команды выступают в группе D вместе с венгерским «Фальцо» и польским «Люблином».

У «Сарагосы» две победы после двух встреч. Для «Нижнего Новгорода» матч в Испании стал первым в турнире. 21 ноября российский клуб не смог провести домашнюю встречу против «Фальцо», поскольку венгерская команда не смогла приехать в Россию.

17 ноября «Нижний Новгород» примет «Люблин».

18 ноября «Сарагоса» должна сыграть на выезде против «Фальцо».

Две лучшие команды из каждой из восьми групп выйдут в плей-офф.

источник: «Советский спорт»
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