Паскуаль - после победы над АСВЕЛ: «Зенит» ужасно играл в нападении

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над АСВЕЛ в матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Обе команды хорошо играли в защите. У нас были проблемы с подбором в защите в первой половине матча. В нападении обе команды играли плохо, мы провели в нападении ужасную игру, совершили большое количество потерь. Иногда игры Евролиги именно такие — необходимо выигрывать, бороться, хорошо играть в защите и ждать следующих игр, чтобы сыграть лучше в нападении», — цитирует Паскуаля пресс-служба клуба.

Напомним, «Зенит» в гостях обыграл АСВЕЛ со счетом 66:53.

Российский клуб одержал три победы в четырех матчах регулярного чемпионата. В активе АСВЕЛ лишь одна победа при трех поражениях.

17 ноября «Зенит» примет «Химки», а на 18 ноября запланирован матч «Альба» – АСВЕЛ.