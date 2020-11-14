Понитка - после победы над АСВЕЛ: «Зенит» идет в верном направлении

Форвард «Зенита» Матеуш Понитка поделился эмоциями после победы над французским клубом АСВЕЛ в очередном матче регулярного чемпионата Евролиги.

«АСВЕЛ — очень атлетичная и сильная команда, мы ожидали, что они будут играть агрессивно, что они и сделали. Первые минуты нельзя назвать прекрасной игрой, но я очень горжусь своей командой, именно такие матчи очень важно выигрывать, когда процент реализации невысок.

У нас отличные игроки и тренеры, мы усердно работаем на тренировках и стараемся перенести эту работу в игры, пока это получается, мы идем в верном направлении. Все же нам еще многое предстоит улучшить», - цитирует баскетболиста пресс-служба клуба.

Напомним, «Зенит» в гостях обыграл АСВЕЛ со счетом 66:53.

Российский клуб одержал три победы в четырех матчах регулярного чемпионата Евролиги. В активе АСВЕЛ лишь одна победа при трех поражениях.