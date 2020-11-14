«Нижний Новгород» обыграл «Парму»

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» – «Парма» (Пермь) завершился с результатом 88:73 (20:15, 22:13, 18:24, 28:21).
Самым результативным игроком встречи стал американский защитник хозяев Кейси Шеперд, набрав 19 очков. У американского разыгрывающего «Пармы» Роберта Джонсона 14 очков.
«Нижний Новгород» занимает третье место в турнирной таблице, одержав три победы в четырех матчах.
«Парма», выиграв два матча из четырех, находится на седьмой строчке.
22 ноября должны состояться матчи «Парма» – ЦСКА и «Нижний Новгород» – «Зенит».