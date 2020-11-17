Римас Куртинайтис: После стольких поражений подряд не так просто вернуться на победный путь

Главный тренер «Химок» прокомментировал победу команды в матче Евролиги против «Зенита» (88:83).

- Отличная победа, добытая на выезде против очень хорошей команды. Все знают наши проблемы, и после стольких поражений подряд не так просто вернуться на победный путь. Безусловно, эта победа придаст нам эмоций и уверенности, что очень понадобится в следующих встречах, - приводит слова специалиста пресс-служба «Химок».

Добавим, что после этой игры «Химки», одержав вторую победу в текущем сезоне, поднялись на 16-ю строчку в турнирной таблице, «Зенит», имея три победы после пяти матчей, расположился на десятом месте.

Добавим, что в следующем туре «Зенит» сыграет на выезде с «Альбой», а «Химки» примут на своей площадке «Анадолу Эфес».