Алексей Швед: В этом сезоне «Зенит» играет намного лучше, чем в прошлом

Защитник «Химок» прокомментировал победу команды в матче Евролиги против «Зенита» (88:83).

- Мы лучше защищались и играли как команда во второй половине. Помогали друг другу, при этом позволили «Зениту» забить слишком много открытых трехочковых бросков в первой половине. Однако мы смогли остановить соперника и в итоге провели отличный матч. В этом сезоне «Зенит» играет намного лучше, чем в прошлом, и против этой команды приходится очень тяжело, - приводит слова специалиста пресс-служба «Химок».

Добавим, что после этой игры «Химки», одержав вторую победу в текущем сезоне, поднялись на 16-ю строчку в турнирной таблице, «Зенит», имея три победы после пяти матчей, расположился на десятом месте.

Добавим, что в следующем туре «Зенит» сыграет на выезде с «Альбой», а «Химки» примут на своей площадке «Анадолу Эфес».