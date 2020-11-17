ЦСКА на выезде обыграл «Жальгирис» в матче Евролиги

Баскетболисты ЦСКА обыграли «Жальгирис» в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 87:78.
Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Майк Джеймс, набравший 27 очков. В составе команды из Каунаса 19 очков на счету форварда Мариуса Григониса.
После этой игры ЦСКА, одержавший шестую победу на турнире, занимает третью строчку в турнирной таблице Евролиги, «Жальгирис», потерпев четвертое поражение, расположился на пятом месте.
В следующем матче турнира ЦСКА на выезде сыграет против «Баварии», а «Жальгирис» в гостях встретится с «Миланом».
источник: «Советский спорт»