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19 ноября 08:07
автор: Виктор Шарафудинов

«Миннесота» выбрала Эдвардса под первым номером на драфте НБА

19-летний атакующий защитник ранее выступал за университет Джорджии.

В Национальной баскетбольной ассоциации прошла церемония драфта новичков. Из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило в формате видеоконференции.

Под первым номером «Миннесота» выбрала 19-летнего атакующего защитника Энтони Эдвардса, который ранее выступал за университет Джорджии.

Эдвардс родился в Атланте. Его рост 196 см, а вес – 102 кг. В минувшем сезоне сыграл 32 матча за университетскую команду «Джорджия Бульдогз», набирая в среднем за игру 19,1 очка, а также делая по 5,2 подбора, 2,8 передачи, 1,3 перехвата и 0,6 блока.

Под вторым номером «Голден Стэйт» сделал выбор в пользу центрового Джеймса Вайсмана (университет Мемфиса).

Атакующий защитник Ламело Болл стал третьим номером драфта и будет выступать за «Шарлотт». Его старший брат Лонзо был выбран «Лос Анджелес Лейкерс» под вторым номером на драфте 2017 года, и это первый случай в 74-летней истории НБА, когда двух братьев выбрали в первой пятерке.

Далее «Чикаго» выбрал форварда Патрика Уильямса под четвертым номером, а «Кливленд» – Айзека Окоро.

источник: Национальная Баскетбольная Ассоциация (НБА)
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