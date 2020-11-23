«Зенит» на выезде обыграл «Басконию» в Евролиге

Баскетболисты «Зенита» нанесли поражение «Басконии» в гостевом матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 77:70 (10:13, 24:15, 22:23, 22:19).

Самым результативным игроком матча стал польский защитник «Зенита» Матеуш Понитка, набравший 18 очков.

После этой игры «Зенит», одержавший пятую победу в семи матчах чемпионата, расположился на шестой строчке в турнирной таблице. «Баскония», потерпевшая пятое поражение в девяти встречах, занимает 11-е место.

Добавим, что в следующем туре «Баскония» в гостях сыграет против «Олимпиакоса», а «Зенит» на выезде встретится с «Жальгирисом».

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