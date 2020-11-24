Хави Паскуаль: Не очень хорошо начали игру с «Басконией», но после показали хороший баскетбол

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией» (77:70).

- Мы не очень хорошо начали игру, но после показали хороший баскетбол. В защите мы выступили очень крепко против такого тяжелого соперника, а в нападении шаг за шагом играли лучше и лучше. В первой половине матча мы допустили девять потерь, но во второй половине мы контролировали мяч лучше. Был сложный момент в начале третьей четверти, но после него мы контролировали игру до конца. Мы еще в начале сезона и мы должны усердно работать, чтобы продолжить выступать также, - приводит слова специалиста пресс-служба «Зенита».

После этой игры «Зенит», одержавший пятую победу в семи матчах чемпионата, расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга на выезде встретится с «Жальгирисом».