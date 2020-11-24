Матеуш Понитка: Игра – это не о том, как ты начнешь, а о том, как закончишь матч

Капитан «Зенита» Матеуш Понитка прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией» (77:70).

– Очень рад этой победе. Сейчас у нас сложное расписание – приходится возвращаться в Петербург и вновь лететь на игры. Я думаю медленно, но мы возвращаемся в свой игровой ритм и очень горжусь своей командой. Игра – это не о том, как ты начнёшь, а о том, как закончишь матч. Мы должны продолжать в том же ритме, веди через три дня нам вновь предстоит важная встреча, - приводит слова польского защитника пресс-служба «Зенита».

После этой игры «Зенит», одержавший пятую победу в семи матчах чемпионата, расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В следующем туре команда из Санкт-Петербурга на выезде встретится с «Жальгирисом».