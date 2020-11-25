УНИКС объявил о заключении контракта с Кулешовым

УНИКС на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с российско-израильским форвардом Егором Кулешовым.

Соглашение рассчитано до конца этого года. Ранее Кулешов выступал за БК «Ирони Нагария». В чемпионате Израиля Егор набирал в среднем 8,4 очка, делая 3,8 подбора и при 0,7 результативных передачи.

Прежде 26-летний уроженец Волгограда никогда не играл в России. Кулешов начал карьеру в США, где выступал за университет штата Флорида, а в Израиле также защищал цвета клубов «Маккаби Ришон» и «Хапоэль Холон».