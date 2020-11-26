Димитрис Итудис: «Реал» можно сравнить с «Голден Стэйт»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча против мадридского «Реала».

«Мы с огромным уважением относимся к мадридскому «Реалу», лучшей европейской команде по использованию заслонов для освобождения игроков, – цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА. – В этом смысле их можно сравнить с «Голден Стэйт», который таким же образом шел к своим титулам. У соперников есть габариты, они могут использовать на площадке множество разных сочетаний игроков. Матчи против них всегда насыщены борьбой. Нужно показывать свой лучший баскетбол в каждом владении. Игра будет интересной».

В данный момент армейцы и «Реал» занимают третье и четвертое места в турнирной таблицы. ЦСКА выиграл семь матчей из десяти, а Королевский клуб – шесть.