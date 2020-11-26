«Зенит» на выезде переиграл «Жальгирис» в матче Евролиги

Баскетболисты «Зенита» одержали победу над «Жальгирисом» в гостевом матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 83:75 (23:15, 22:17, 21:19, 17:24).
Самым результативным в команде из Санкт-Петербурга стал Остин Холлинз набравший 20 очков, у литовского клуба 18 очков на счету Мариуса Григониса.
Добавим, что «Зенит», одержавший шестую победу в текущем розыгрыше Евролиги, расположился на четвертом месте в турнирной таблице, «Жальгирис», потерпев шестое поражение, занимает девятое место.
источник: «Советский спорт»