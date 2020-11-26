Димитрис Итудис: Ожидали, что матч с «Реалом» будет жестким

Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу команды в матче с «Реалом» (74:73)

- Мы ожидали, что матч будет жестким. У «Реала» множество качеств, которым нам надо было противостоять. Они начали гораздо более агрессивно, а мы действовали неряшливо, теряли мяч без видимой причины: из семи наших потерь в первой половине пять были невынужденными.

В перерыве мы говорили о том, что необходимо поднять уровень агрессивности, жестче биться на щитах, если у нас не идет бросок. Мы также хотели создавать в первичных стадиях атак, из «поста», после паса внутрь или скидки. В итоге мы были лучше на щитах и в старании, и это привело к победе. Плюс, конечно, игра Майка (Джеймса).

Именно так мы начали третью четверть, мы показали, что можем обороняться лучше. Ведь половину мы закончили при «-3», хотя по игре могло быть и «-12», ведь мы были хуже. Старались что-то придумать, использовали низкий состав, что немного помогло – мы получили несколько трехочковых.

Сегодня был очень важен Токо за счет своей игры под кольцом, Никола смахивал мячи, а Майк выдал выдающееся выступление. Конечно, мы не показывали свой баскетбол, но это говорит о том, что мы можем прибавить, - приводит слова специалиста пресс-служа армейцев.