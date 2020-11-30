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30 ноября 20:32
автор: Юрий Нечаев

Кириленко - о поражении от Италии: К сожалению, в сборной России не нашлось лидера

Россияне потерпели второе поражение в квалификации чемпионата Европы-2022.

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал поражение от Италии в матче отборочного турнира Евробаскета-2022.

«Неплохую концовку провели, но неправильно говорить, что нам не повезло или повезло. В отличие от прошлой игры, где у нас было много трехочковых, к сожалению, в игре с итальянцами мы не смогли найти лидера, который, может быть, лишний раз бы на себя взял и где-то «зарешал», - цитирует Кириленко ТАСС.

Напомним, сегодня сборная России проиграла Италии со счетом 66:70.

Итальянцы одержали третью победу в трех матчах и возглавляют турнирную таблицу группы В. Российская команда имеет в своем активе две победы при двух поражениях (оба от Италии) и расположилась на второй позиции.

18 февраля 2021 года сборная России в Перми примет команду Северной Македонии.

источник: ТАСС
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