Док Риверс: Меня очень беспокоит, сможем ли мы провести полноценный сезон в НБА

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс рассказал о трудностях, которые предстоит преодолеть клубам НБА, проводя полный сезон в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, что каждая команда должна сыграть в регулярном чемпионате по 72 матча.

«Меня очень беспокоит, сможем ли мы осуществить все запланированное, – цитирует Риверса The Associated Press. – В НФЛ играют раз в неделю, и у них есть тысяча игроков, поэтому, если команда теряет трех или четырех игроков, она выкручивается.

Но если мы потеряем трех или четырех игроков, у нас будут проблемы, особенно учитывая количество матчей, ведь мы проводим по три или четыре игры в неделю.

Если один или двое из наших ключевых игроков заразятся коронаввирусом и пропустят 10-14 дней, они могут пропустить восемь матчей в сезоне из 72 матчей. Из-за этого можно не попасть в плей-офф».