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23 декабря 12:27
автор: Виктор Шарафудинов

Джеймс повредил голеностоп в стартовом матче регулярного чемпионата против «Клипперс»

Новый сезон НБА стартовал в США минувшей ночью.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс подвернул голеностоп в стартовом матче регулярного чемпионата против другой команды из Лос-Анджелеса «Клипперс».

«Метарейтинг Белоруссия» сообщает, что 35-летний баскетболист сам сообщил о повреждении, общаясь с американскими журналистами. При этом Леброн отметил, что травма, возможно, не помешает ему сыграть с «Даллас Маверикс» 26 декабря.

Действующие чемпионы НБА «Лейкерс» проиграли «Клипперс» с результатом 109:116 (19:39, 35:17, 24:33, 31:27). Джеймс провел на паркете почти 30 минут, набрал 22 очка и сделал по пять подборов и результативных передач.

источник: «Метарейтинг Белоруссия»
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