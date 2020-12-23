Джеймс повредил голеностоп в стартовом матче регулярного чемпионата против «Клипперс»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс подвернул голеностоп в стартовом матче регулярного чемпионата против другой команды из Лос-Анджелеса «Клипперс».

«Метарейтинг Белоруссия» сообщает, что 35-летний баскетболист сам сообщил о повреждении, общаясь с американскими журналистами. При этом Леброн отметил, что травма, возможно, не помешает ему сыграть с «Даллас Маверикс» 26 декабря.

Действующие чемпионы НБА «Лейкерс» проиграли «Клипперс» с результатом 109:116 (19:39, 35:17, 24:33, 31:27). Джеймс провел на паркете почти 30 минут, набрал 22 очка и сделал по пять подборов и результативных передач.