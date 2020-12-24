Трипл-дабл Уэстбрука не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче против «Филадельфии»

В матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия» обыграла «Вашингтон» с результатом 113:107 (30:26, 28:33, 15:24, 40:24).

Защитник «Вашингтона» Брэдли Бил набрал 31 очко, а разыгрывающий «Уизардс» Рассел Уэстбрук сделал трипл-дабл (21 очко, 15 результативных передач и 11 подборов).

В составе «Филадельфии» самым результативным игроком стал центровой Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл (29 очков и 14 подборов).

Для обеих команд этот матч стал стартовым в регулярном чемпионате. 26 декабря «Вашингтон» примет «Орландо», а «Филадельфия» встретится в гостях с «Нью-Йорком».

А вот как завершились другие матчи: