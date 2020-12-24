ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
24 декабря 07:34
автор: Виктор Шарафудинов

Трипл-дабл Уэстбрука не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче против «Филадельфии»

Бывший разыгрывающий «Хьюстона» провел первую официальную встречу в составе «Уизардс».

В матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия» обыграла «Вашингтон» с результатом 113:107 (30:26, 28:33, 15:24, 40:24).

Защитник «Вашингтона» Брэдли Бил набрал 31 очко, а разыгрывающий «Уизардс» Рассел Уэстбрук сделал трипл-дабл (21 очко, 15 результативных передач и 11 подборов).

В составе «Филадельфии» самым результативным игроком стал центровой Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл (29 очков и 14 подборов).

Для обеих команд этот матч стал стартовым в регулярном чемпионате. 26 декабря «Вашингтон» примет «Орландо», а «Филадельфия» встретится в гостях с «Нью-Йорком».

А вот как завершились другие матчи:

«Кливленд» – «Шарлотт» – 121:114

«Индиана» – «Нью-Йорк» – 121:107

«Орландо» – «Майами» – 113:107

«Торонто» – «Нью-Орлеан» – 99:113

«Бостон» – «Милуоки» – 122:121

«Мемфис» – «Сан-Антонио» – 119:131

«Миннесота» – «Детройт» – 111:101

«Чикаго» – «Атланта» – 104:124

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Нижегородское "Торпедо" победило "Сочи"Конор Макгрегор опередил Фергюсона в обновленном рейтинге UFCИИХФ вручила Игорю Ларионову перстень Зала славыСразила даже РоналдуПолная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессу"Аля-улю, гони гусей": Косторная удивила косноязычием на "Первом"
«Ничейные» кошки-мышки. Россия минимально проиграла Канаде
Подопечные Игоря Ларионова в контрольном матче за пару дней до старта МЧМ-2021 пропустили одну шайбу от «Кленовых листьев» и ничего не забили.
Как финны тренера из раздевалки выкинули. Безумная история МЧМ
Стартующий 25 декабря в Эдмонтоне молодежный чемпионат мира пройдет в экстремальных условиях пандемии. Но на этих турнирах никогда не бывает скучно.
Акинфеев собрался в Госдуму? Это шанс для Черчесова
Источник "Ведомостей" сообщил о том, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вошел в списки возможных кандидатов для участия в выборах в Государственную Думу в 2021 году.
Свершилось. Теперь точно можно сказать, что Месси круче Пеле
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вошел в историю, побив казавшийся вечным рекорд великого бразильца. Аргентинец забил 644-й гол в составе одного клуба.
Жардим или Морено вместо Тедеско. Почему «Спартак» потянуло на «Монако»
Красно-белые активно ведут поиски главного тренера среди свободных иностранных специалистов.
Костин бросил клюшку, а Ковалев – бутылку. Подробности инцидента на матче КХЛ
Спойлер: пострадавших нет – "Куньлунь" и "Авангард" играли без зрителей.
Жаль, что Газизов в «Сочи» – это утка. А то в Москву полетела бы перчатка
Если верить многочисленных слухам, продолжение карьеры Шамиля Газизова могло бы получиться весьма любопытным.
Великий Нортуг доигрался с наркотиками. Теперь его зовут в Россию
Знаменитый норвежский лыжник Петтер Нортуг приговорен к семи месяцам тюрьмы и пожизненно лишен водительских прав.
Расизм не обнаружен. Как воспринимать наказание Тедеско за скандал в Сочи
КДК РФС вынес решение по главному тренеру "Спартака" Доменико Тедеско, который, даже если останется в команде, пропустит начало весенней части сезона.
От Старого Нового года до Дня Победы. НХЛ утвердила календарь-2021
Клубы Национальной хоккейной лиги проведут в регулярном чемпионате по 56 матчей внутри четырех дивизионов с 13 января по 8 мая.

Футбол. Каррера уволен из АЕКа. «Ювентус» vs «Фиорентина». Хоккей. «Динамо» vs «Йокерит».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика