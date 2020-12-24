Форвард ЦСКА Уилл Клайберн пропустит несколько матчей из-за травмы.

Пресс-служба армейцев сообщает, что игрок прошел все необходимые тесты, которые выявили травму левого голеностопного сустава. Клайберн будет заниматься восстановлением на базе команды. Сроки возвращения в строй будут корректироваться в соответствии с результатами контрольных исследований.

.@Da_Thrill21 повредил левую ногу в матче с «Асвелом».



Вчера и сегодня в московской GMS Clinic баскетболист прошел все необходимые тесты, которые выявили травму левого голеностопного сустава.



Клайберну предстоит пропустить несколько ближайших матчей. pic.twitter.com/42PSNCKRjQ — CSKA Moscow (@cskabasket) December 24, 2020

Добавим, что Клайберн получил травму в матче регулярного чемпионата Евролиги против АСВЕЛа (87:78).