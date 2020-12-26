«Милуоки» на своей площадке разгромил «Голден Стэйт»

Баскетболисты «Милуоки» одержали крупную победу над «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 138:99 (33:25, 33:31, 34:20, 38:23).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бакс» Крис Миддлтон, набравший 31 очко. Его одноклубник Яннис Адетокунбо сделал дабл-дабл (15 очков + 13 подборов). В составе «Уорриорз» 19 очков набрал защитник Стефен Карри.

Отметим, что «Голден Стэйт», проигравший стартовый матч «Бруклину» (99:125), стал четвертой командой в истории НБА, проигравшей первые два матча нового сезона с разницей в 25 и более очков.

В следующем матче чемпионата «Милуоки» встретится с «Никс», а «Голден Стэйт» сыграет с «Чикаго».