ЦСКА обыграл УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС – ЦСКА завершился в пользу московского клуба – 83:76 (18:17, 22:24, 18:16, 25:19).
Самым результативным игроком встречи стал защитник казанцев Айзея Кэнэн, набравший 36 очков.
Таким образом, армейцы одержали четвертую победу кряду и занимают третье место в таблице. В активе УНИКСа – шестая строчка.
В следующем матче ЦСКА сыграет на выезде с «Нижним Новгородом», а казаны встретятся дома с саратовским «Автодором». Обе игры пройдут 3 января 2021 года.