«Химки» победили «Парму» с разницей в 20 очков

Баскетболисты «Химко» крупно обыграли «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ – 103:83 (27:23, 34:25, 24:15, 18:20).

В составе победителей отличился Алексей Швед, набравший 28 очков. У проигравших лучшим оказался Роберт Джонсон. В его активе 24 очка.

Таким образом, команда Римаса Куртинайтиса занимает восьмое место в таблице, а клуб из Перми расположился на девятой строчке.

3 января 2021 года «Химки» сыграют на выезде с «Локомотивом-Кубань», а «Парма» днем позже встретится в гостях с эстонским «Калевом».