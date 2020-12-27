Во время тренировки Карри реализовал 105 трехочковых подряд (видео)

Разыгрывающий защитник клуба «Голден Стэйт» Стефен Карри по завершении тренировки с командой в субботу реализовал 105 трехочковых подряд.

Как сообщает телеканал CBC, в «Уорриорз» рассказали, что засняли на видео последние 103 точных броска Карри.

- Кажется, его предыдущий рекорд был 77. Это безумие. Я не знаю, существует ли до сих пор Книга рекордов Гиннеса. Это была одна из моих любимых книг в детстве. Но если она все еще существует, это достижение должно быть внесено в нее, потому что сейчас у нас есть видеодоказательства, - заявил главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр.

- У меня нет никаких сомнений, что он сделал это. Мне даже не надо смотреть видео. Я всегда говорил, что это лучший снайпер, который, на мой взгляд, когда-либо играл в эту игру. Как бы хорошо это ни было, я не могу сидеть здесь и вести себя как: «О, я удивлен». Для меня это просто не очень удивительно, - рассказал партнер Карри по команде Дрэймонд Грин.