Хавьер Паскуаль: «Маккаби» в великолепной форме. Это будет сложный матч для «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Хавьера Паскуаль рассказал о своих ожиданиях от выездного матча Евролиги против «Маккаби».

Израильский клуб в данный момент занимает 11-е место в Евролиге, одержав семь побед в 16 матчах.

«Мне кажется, что сейчас «Маккаби» в великолепной форме, они добились побед в четырех из пяти последних матчей в Евролиге, – отметил Паскуаль в интервью для «Матч ТВ». – Это будет тот матч, в котором нужно максимально внимательно играть один на один. Их защитники – одни из лучших среди всех команд, участвующих в турнире, особенно если говорить о том, как они обороняются на бросках после ведения в прыжке.

Также стоит сказать о том, что у них прекрасный ритм, «Маккаби» играет в высоком темпе. Соответственно, нам нужно придерживаться этого темпа и быть готовыми к тому, что соперник предлагает нам на площадке. Сферопулос – великолепный тренер, мы очень хорошо друг друга знаем, многократно пересекались, когда я работал в Греции. Это будет сложный матч для «Зенита». С другой стороны, это будет возможность увеличить число побед».

Петербургский клуб находится на шестой строчке таблицы, выиграв девять матчей из 14.