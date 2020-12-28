«Нижний Новгород» дома обыграл «Калев», одержав четвертую победу подряд в Единой лиге ВТБ

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» на своей площадке обыграл таллиннский «Калев» с результатом 95:85 (24:17, 20:28, 27:14, 24:26).

Атакующий защитник хозяев Иван Стребков стал самым результативным игроком матча, оформив дабл-дабл (31 очко и 10 результативных передач).

В составе эстонского клуба 31 очко набрал Маркус Кин.

«Нижний Новгород» с серией из четырех побед занимает второе место в турнирной таблице, выиграв шесть матчей из семи.

«Калев» находится 11-м месте, выиграв лишь один матч из шести.