Римас Куртинайтис: «Химки» потихоньку идут в гору, но матч с «Олимпиакосом» легким не будет

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис дал комментарий накануне домашнего матча Евролиги против пирейского «Олимпиакоса».

«Победа над «Пармой» придала нам уверенности, потому что последний месяц был очень тяжелый, – цитирует Куртинайтиса официальный сайт «Химок». – Однако «Олимпиакос» –команда другого уровня, и матч легким не будет. Мы потихоньку идем в гору. Думаю, все должно быть хорошо. «Олимпиакос» играет только в Евролиге, поэтому порой чередует удачные матчи с не очень удачными. У них есть травмированные и переболевшие игроки, у нас тоже имеются микро проблемы. «Олимпиакос» – хорошая команда с хорошим тренером, имеет большой опыт Евролиги, а также стабильную позицию в турнире. Игра будет сложной».

В турнирной таблице Евролиги «Химки» занимают последнее 18-е место, выиграв лишь два матча из 16. В восьми последних встречах команда Куртинайтиса потерпела восемь поражений.

«Олимпиакос» находится на 11-й позиции, выиграв семь игр из 15. Проигрышная серия греческого клуба длится три матча.

26 декабря «Химки» дома обыграли «Парму» с результатом 103:83 в Единой лиге ВТБ.