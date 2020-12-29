Римас Куртинайтис: «Химкам» ничего не остается, кроме как работать и верить в то, что мы делаем

Главный тренер «Химок» прокомментировал поражение «Олимпиакосу» (88:105).

- Сегодня у нас было много проблем, потому что состав команды не был полным. У нас была короткая ротация, потому что мы имели лишь троих игроков на позициях третьего и четвертого номеров. По этой причине мы проиграли подбор, и ряд игроков получили по пять фолов, вследствие чего у нас возникли проблемы с габаритами. В итоге такой результат. Нам ничего не остается, кроме как работать и верить в то, что мы делаем, - приводит слова специалиста пресс-служба «Химок».

Добавим, что «Химки» занимают последнюю строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. В следующем матче «Химки» 8 января встретятся с «Жальгирисом».